На його думку, країна має перейти до професійного рекрутингу.

Україна має працювати з форматом "воюй або працюй", розуміючи всю специфіку військової сфери, заявив народний депутат Юрій Камельчук.

"Рано чи пізно ми маємо думати не про термін "мобілізація", а про рекрутинг. Професійний рекрутинг, який передбачає нормальне соціальне та фінансвое забезпечення, достойну підготовку. Щоб після неї кожен військовий казав, що розуміє, як працювати в команді, послуговуватися зброєю", - пояснив Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

Він також додав, що в цьому випадку також має проводитися професійне навчання командирів. Зокрема, за словами нардепа, це мають бути не інструктори з НАТО, а саме українські командири, які мають бойовий досвід.

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"І третє - це чесне, прозоре ВЛК. Є проблема, що більшість людей, яких ТЦК відправили на ВЛК, повертаються дуже швидко до лікарень. Тому що в них хронічні хвороби. І це витрата часу, ресурсів. Учора говорив з командиром, який говорив, що один з 50 підходить для активної військової роботи. Це точно не показник, за яким треба гнатися ТЦК. Вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади та завдання. Або такий як є ТЦК, на мій погляд, зараз має зникнути", - додав Камельчук.

Мобілізація в Україні

Напередодні український прем'єр Денис Шмигаль різко розкритикував Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки через практику зняття з рейсів водіїв автобусів. Також він пообіцяв розібратися з тим, що поранених бійців "футболять" між різними медзакладами для проходження ВЛК.

Тим часом у Міноборони повідомили, що у реєстрі "Оберіг" незабаром можна буде побачити інформацію про чоловіків, які не були у ТЦК та не стали на облік.

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