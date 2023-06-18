За попередніми даними, подія могла статися на одному з ринків Одеської області.

В мережі розходиться скандал через можливе застосування зброї під час затримання чоловіка нібито з боку представника ТЦК.

Йдеться про випадок зловживання посадовими обов'язками, який, нібито стався сьогодні вранці в Одеській області. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що подія відбулася на ринку у Рені.

Кажуть, що представник ТЦК почав стріляти у повітря під час спроби затримати чоловіка.

В Івано-Франківську жінка "відбила" чоловіка від військкомів

Нагадаємо, що випадки зловживання посадовими обов'язкам з боку військкомів набувають все більшого резонансу серед суспільства.

У квітні українців обурив інцидент, коли група представників ТЦК вклала українця на землю під час спроби вручити йому повістку. Випадок стався в Івано-Франківську. На захист українця встигла прийти випадкова очевидиця події. Вона ж й зафіксувала відповідні кадри на відео.

Того ж місяця на напругу у суспільстві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він порадив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному забирати на фронт саме таких "доброчесних" військкомів.

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