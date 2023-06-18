В мережі розходиться скандал через можливе застосування зброї під час затримання чоловіка нібито з боку представника ТЦК.
Йдеться про випадок зловживання посадовими обов'язками, який, нібито стався сьогодні вранці в Одеській області. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що подія відбулася на ринку у Рені.
Кажуть, що представник ТЦК почав стріляти у повітря під час спроби затримати чоловіка.
В Івано-Франківську жінка "відбила" чоловіка від військкомів
Нагадаємо, що випадки зловживання посадовими обов'язкам з боку військкомів набувають все більшого резонансу серед суспільства.
У квітні українців обурив інцидент, коли група представників ТЦК вклала українця на землю під час спроби вручити йому повістку. Випадок стався в Івано-Франківську. На захист українця встигла прийти випадкова очевидиця події. Вона ж й зафіксувала відповідні кадри на відео.
Того ж місяця на напругу у суспільстві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він порадив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному забирати на фронт саме таких "доброчесних" військкомів.