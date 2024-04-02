В України мобілізаційний ресурс обмежений, тому про бронювання представників медіа мови не йде.

Наразі в Україні можуть бути заброньовані до 50% робітників певних підприємств чи відомств у важливих галузях, але працівники медіа до цих категорій не входять, і навряд чи в цьому питанні щось зміниться. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

"Говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. У нас, по-перше, немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали забронювали, вони не призиваються на "СВО". У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії. По-друге, в нас не розглядається інформаційний напрямок як окремий напрямок боротьби. Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", - зазначив він.

При цьому, зазначив Юрчишин, мобілізація працівників медіа – це величезний козир, адже найкращі прес-офіцери – це вихідці з медіа.

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"І звісно вони набагато краще працюють з журналістами, і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", - додав депутат.

Юрчишин також вказав на один значний недолік мобілізації в Україні – немає лідера, який би очолив цей процес. Однак він зазначив, що мобілізація все ж і так відбувається, і щомісяця мобілізують тисячі людей, хоч і не десятки тисяч, як було на початку війни.

"Добровольці, які пішли першими на фронт, як би це цинічно не звучало, закінчились. Багато хто поранений, багато хто загинув, багато хто воює вже стільки, що, в принципі, мав би мати шанс чи мала би мати шанс на відпочинок. І в таких критичних умовах визначається спроможність влади", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні - новини

Раніше повідомлялося, що Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради дозволив бронювання для працівників критично важливих підприємств, органів державної влади (категорії А; 50% - Б, В); Національної поліції України; ННАБУ, органів прокуратури, ДСНС, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування.

Водночас комітет не підтримав бронювання адвокатів, теж саме стосується і власників підприємств.

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