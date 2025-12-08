Також у застосунку можна буде дізнатись про розгляд адмінсправи у разі порушень правил військового обліку.

У застосунку "Резерв+" з’явиться функція, яка дозволить користувачам отримувати попередження про відправку повістки. Про це повідомив у коментарі журналістам керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

"Найближчим часом додасться функція, за якою буде можливість натиснути галочку щодо погодження отримання інформації про те, що вам, наприклад, йде повістка або якесь повідомлення про розгляд адмінсправи, якщо ви порушили правила військового обліку. Це не буде належним чином оповіщення, це просто інформування, що такі речі трапляються. За проханням користувачів ми робимо цю функцію", – сказав він.

Міноборони також вдосконалить функціонал по вакансіях для того, щоб рекомендувати посади за навичками військовозобовʼязаного.

"Запропонуємо доповнювати інформацію про себе для того, щоб ваша служба в майбутньому була більш релевантною до ваших навичок", – додав він.

Як писав УНІАН, з жовтня 2025 року в застосунку для військовозобов’язаних батьки дітей з інвалідністю отримали можливість отримати відстрочку від мобілізації. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись і подати запит.

8 грудня стало відомо, що в застосунку "Резерв+" запустили функцію з відображення фото військовозобов’язаної особи. Новий формат військово-облікового документу буде обовʼязковим для всіх.

