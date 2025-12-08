Військово-обліковий документ матиме QR-код, який неможливо буде підробити.

З 8 грудня в застосунку "Резерв+" відображатиметься фото військовозобов’язаної особи. Новий формат військово-облікового документа стане обов’язковим. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum.

"Відсьогодні ми запустили "Резерв+" із фотографією. Протягом сьогоднішнього дня або декількох днів, якщо фотографія ще не підтягнулась, ви зможете її отримати. І цього тижня цей військово-обліковий документ у такому форматі буде обовʼязковим для всіх. Він буде в єдиній формі з QR-кодом, який неможливо підробити", - сказав Берестовий.

Він наголосив, що будь-які зміни у даних робитимуть документ недійсним. Перевірити його актуальність військовослужбовці чи працівники ТЦК зможуть виключно у новому форматі з QR-кодом.

Відео дня

"Якщо щось змінилося - цей документ невалідний. Ви маєте згенерувати його знову та передрукувати новий", - додав Берестовий.

"Резерв+" - інші новини

Як писав УНІАН, мобільний застосунок "Резерв+" було запущено в Україні у травні 2024 року. Застосунок призначений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, щоб вони могли оновити свої облікові дані онлайн через мобільний телефон.

У жовтні 2025 року стало відомо, що у застосунку для військовозобов’язаних батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку від мобілізації. Щоб отримати відстрочку, треба оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись і подати запит.

Вас також можуть зацікавити новини: