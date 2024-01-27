Ці сертифікати міститимуть усі дані про військовозобов'язаних, у тому числі, чи мають вони право на відстрочку.

Сертифікати військовозобов'язаних будуть мати електронну складову і можуть замінити військові квитки. Про це сказав народний депутат, заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

"Очікується, що це буде електронний умовний QR-код, можливо якийсь додаток або в існуючих державних додатках, але точно не в "Дії", і це буде можливість перевірити усю інформацію про військовозобов'язаного, про сімейний стан, про те, чи має він відстрочку від мобілізації і т.д. Тобто, це той документ, який, я думаю, що замінить наявність військового квитка", - повідомив Чернєв.

Депутат додав, що це важливо для того, аби громадяни мали цей документ у своїх телефонах для зручності, і при перевірці документів, щоб могли показати без якихось проблем.

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Відповідний документ формуватиметься в електронному вигляді. "Для цього, наприклад, не потрібно буде приходити в ТЦК, і для поновлення своїх даних, це можна буде зробити зі свого ноутбука вдома", - відзначив Чернєв.

Водночас, він уточнив, що зараз ведеться робота над розробкою концепції в Міністерстві оборони.

Також у нього запитали, чи будуть ці сертифікати військовозобов'язаних містити дані про стан здоров'я. "Я думаю, що мають бути. Тобто, всі люди, які проходили ВЛК - усі ці дані мають бути занесені до такого сертифікату", - додав депутат.

При цьому, за його словами, в комітеті з питань національної безпеки новий законопроект про мобілізацію ще не бачили.

"Те, що було опубліковано в онлайн-виданнях (наприклад, в Цензор.нет - УНІАН) - я також не маю підтвердження, що це є реальними документами чи вони реально відображають позицію Міністерства оборони і того законопроекту, який вони готують", - сказав Чернєв.

Він назвав опубліковані дані чутками і неперевіреною інформацією.

Сертифікат військовозобов'язаного

Як повідомляв УНІАН, 26 січня глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що однією з наступних новацій в процесах мобілізації має стати поява цифрового "сертифіката військовозобов'язаного".

За його словами, сертифікати видаватимуться не всім військовозобов'язаним, а тільки тим, хто підпадає під мобілізаційний вік. Зараз це 27-60 років. Арахамія зазначив, що спочатку були плани щоб сертифікат був у всіх чоловіків, але потім від ідеї відмовилися.

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