Депутат стверджує, що це дозволить державі краще розуміти обсяг мобілізаційного ресурсу.

Однією з наступних новацій в процесах мобілізації має стати поява цифрового "сертифіката військовозобов'язаного". Про це заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ході панельної дискусії, організованої виданням LB.ua.

За його словами, сертифікати видаватимуться не всім військовозобов'язаним, а тільки тим, хто підпадає під мобілізаційний вік. Зараз це 27-60 років. Арахамія зазначив, що спочатку були плани щоб сертифікат був у всіх чоловіків, але потім від ідеї відмовилися.

"Зробити це таким чином для того, щоб ми, як держава, розуміли, який у нас мобресурс", – пояснив глава президентської фракції парламенту.

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Нова модель повинна запрацювати вже через чотири місяці.

Арахамія запропонував зняти таємницю зі статистики втрат ЗСУ

Як писав УНІАН, Арахамія розповів, що раніше запропонував президенту Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України у війні. На думку нардепа, інформація про справжні масштаби втрат України у війні покаже українцям, що вони "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

"Коли ви виходите на вулицю і запитуєте людей про втрати, Я не чув жодного разу менше 100 000. А наші втрати набагато менші", - стверджує Арахамія.

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