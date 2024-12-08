Олег Тимошенко розповів, чи потрібна примусова мобілізація жінок і чи вручають ТЦК повістки українкам.

Жінки повинні мати право мобілізуватися, хоча в поточному і наступному році не повинно виникнути ситуації, коли мобілізуватимуть усіх жінок, заявив начальник Черкаського ТЦК і СП Олег Тимошенко. Він наголосив, що для українок мають бути "відкриті можливості" для вступу на службу.

"Я думаю потрібно, щоб було таке право [мобілізуватися]. Як цільова така, саме мобілізація, щоб звернути увагу і працювати, що треба мобілізувати всіх жінок - такого точно не треба", - сказав Тимошенко в інтерв'ю "18000".

Крім того, він розповів, що Територіальні центри комплектування вже вручали військовозобов'язаним жінкам повістки.

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"Сказати, що не вручали - це неправда. Вручали і вручаємо. Але це повістки, в першу чергу, спрямовані на такі дії, як взяття на військовий облік. Наприклад, якщо отримано військову спеціальність", - наголосив Тимошенко.

Мобілізація жінок - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що мобілізація жінок має бути добровільною, за словами підполковника ГУР Андрія Савенка. "Тому що якщо в нас уже жінки примусово йтимуть в армію, а ці "фітнес-хлопчики" будуть тікати, то я не знаю, що тоді від цього суспільства можна очікувати", - зазначив він.

Крім того, народна депутатка Соломія Бобровська взагалі вважає, що мобілізація жінок не матиме успіху в посиленні армії. І що це - манімулятивні дискусії.

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