Максим Жорін розповів, чи вітає примусову мобілізацію жінок.

На сьогодні не може взагалі йти мови про вимушену мобілізацію жінок в Україні, заявляє заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, проте жінок, які добровільно готові йти служити в армію, дуже багато.

"Навіть працюючи з цим ресурсом, ми могли б сформувати жіночі підрозділи. Повністю, звичайно, це не перекриє потреб, але це інструмент, якому варто приділити увагу, він працює в комплексі", - наголосив військовий в інтерв'ю Video NV.

І додав, що жінки-добровольці не можуть знайти собі місце в армії через те, що вони бачать себе на конкретних посадах, але в деяких підрозділах вони зайняті. Зокрема, у Третій окремій штурмовій бригаді (ОШБр) досі зберігається подібна ситуація, коли дівчат, які бажають туди потрапити, більше, ніж посад для них.

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При цьому Жорін підкреслює, що багато командирів не надто хочуть брати дівчат у свою команду через те, що їм складно поставити завдання, оскільки існує надзвичайно високий ризик їхньої загибелі або поранення.

"Друге, що теж сильно впливає, випадки загибелі дівчини в піхоті завжди дуже сильно впливають на морально-психологічний стан усього колективу. Набагато більше пригнічує колектив, ніж якби загинув хлопець. Ну, ось ми так влаштовані", - зазначив військовий

Тому він вважає, що гарною була б ідея створення жіночих підрозділів, де б жінки жінкам віддавали накази.

Інші новини про мобілізацію жінок

Раніше УНІАН повідомляв, що вважає підполковник ГУР про мобілізацію жінок. Він заявив, що проти примусового процесу, оскільки тоді виникне безліч запитань, чому "фітнес-хлопчики" тікають, а жінки йдуть в армію замість них.

Крім того, нардеп різко висловилася про заклики щодо мобілізації жінок.

"Я відверто не розумію спекулятивного хайпу з приводу примусової мобілізації жінок "уже завтра", бо це не відповідає ані державним потребам, ані реаліям", - наголосила Соломія Бобровська.

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