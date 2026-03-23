МОН посилить контроль за відвідуваністю у школах : Лісовий про штрафи та залучення поліції

Йдеться про те, що на батьків можуть накладатися грошові стягнення навіть до 5100 гривень.

Міністерство освіти та науки жорсткіше буде ставитися до пропусків занять у школі. Про це сказав на пресконференції міністр освіти та науки Оксен Лісовий, повідомляють Новини.LIVE.

"Ми фіксуємо фактично порушення права дітей на освіту. І далі з ювенальною поліцією відпрацьовуємо причини такого порушення", - наголосив він.

За його словами, далі може наступити відповідальність за батьківську недбалість чи інші причини, які врегульовані й застосовуються відповідно до законодавства.

Відео дня

"Питання в тому, що ми жорсткіше будемо ставитися до пропусків школи", - підкреслив Лісовий.

В Міносвіти зазначають, що не наділені повноваженнями штрафувати батьків за не відвідування школи учнями. Йдеться лише про фіксацію відсутності дитини на уроках, а далі з цим працюватимуть працівники ювенальної поліції.

Відповідно до законодавства, передбачено штраф батькам за систематичні прогули школи їх дітьми без поважних причин, який може сягати до 5100 гривень.

Відповідальність батьків

Помічник юриста Ігор Фігорнюк з адвокатського бюро "Івана Хомича" розповів ексклюзивно для УНІАН, чи дійсно законодавством передбачено штраф за прогули в школі, і в яких випадках про порушення можуть повідомити поліцію.

Згідно ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в Україні батьків штрафують за систематичні прогули дітьми без поважних причин школи. За перше порушення штраф складає 850–1700 грн, а при повторному протягом року – 1700–5100 грн. Він застосовується при відсутності понад 10 днів поспіль без поважних причин.

За словами помічника юриста, прямої статті, яка б передбачала б покарання за те, що дитина прогуляла школу, немає. Але є стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність батьків за невиконання обов’язків щодо виховання. Вони зобов'язані забезпечити повну шкільну освіту дитині - це передбачено частиною 3 статті 150 Сімейного кодексу.

