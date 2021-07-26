За сприяння посадовців військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій з відповідними пільгами та державними виплатами.

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила схему "продажу" статусу учасника бойових дій.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за попередньою інформацією, протиправний механізм діяв з жовтня 2020 року. За цей час "послугами" зловмисників скористалися декілька десятків осіб.

Зазначається, що схему організували посадовці одного з військових гарнізонів Дніпропетровщини. За документами, вони відправляли військовослужбовців до зони проведення ООС, але фактично останні залишались за місцями постійної дислокації.

"Після закінчення строків відрядження до ООС, військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій з відповідними пільгами та державними виплатами. Коштувала така "послуга" 50% від щомісячної премії в 20 тис. грн, що встановлювалась їм на час перебування в зоні проведення ООС", - йдеться у повідомленні.

В межах кримінального провадження чиновнику-організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших осіб до вчинення зазначеного правопорушення.

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Автор: Світлана Макринська