Вже повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру, але повне коло причетних до схеми ще встановлюється.

На Дніпропетровщині виявили склад, в якому зловмисники ховали крадені продукти, що мали б бути доставлені військовим.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, у межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

За даними ДБР, серед виявленого на складі: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

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Наразі частину вилучених продуктів передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

Харчові продукти для військових

У ДБР нагадали, що у січні 2023 року також викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для ЗСУ.

Під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та Департаментом військової контррозвідки СБУ провело майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тис. банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн грн готівкою в різній валюті.

А 2 лютого ДБР разом з СБУ в ході спецоперації затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військових ЗСУ.

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