Тіла людей знайшли місцеві у полі і повідомили в поліцію. Загиблих вже ідентифікували.

У селі Василенкове на деокупованій частині Харківської області виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

"Другого жовтня до поліції надійшла заява, що в полі в селі Василенкове знайдені загиблі люди. Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх", - повідомив Болвінов.

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За його даними, ці 5 людей – жителі Куп’янська, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще 6 травня, але по дорозі натрапили на російську міну.

Болвінов повідомив, що серед загиблих – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила.

Ситуація на Харківщині

На початку вересня Збройні Сили України почали активно звільняти від окупантів населені пункти Харківської області, які ворог захопив на початку повномасштабного вторгнення.

Станом на середину місяця було звільнено под 300 населених пунктів, в Міноборони повідомляли, що операція триватиме до повного звільнення Харківської області.

Нині окупованими залишаються населені пункти в Куп’янському та Ізюмському районах області, районні центри – Куп’янськ та Ізюм – вже звільнені від загарбників.

У звільнених населених пунктах на Харківщині виявили численні катівні, де російські військові знущалися з українців, та масові поховання із сотнями загиблих.

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