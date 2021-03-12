Виявилося, що після свого "зникнення" жінка деякий час вела розгульний спосіб життя і жила в різних регіонах України, а згодом їй стало соромно перед рідними, тому вона вирішила не повідомляти їм про себе.

На Кіровоградщині правоохоронці знайшли жінку, яка понад 15 років вважалася зниклою безвісти.

Як повідомляється у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Нацполіції, мешканка смт Царичанка Дніпропетровської області влітку 2005 року з невідомих причин покинула місце проживання і не виходила на зв’язок з рідними.

Для встановлення її місцеперебування правоохоронці Дніпропетровщини проводили оперативно-розшукові заходи, відпрацьовували усі родинні та дружні зв’язки, можливі місця відвідування, а на території регіону та суміжних областей перевіряли залізничні та автовокзали, морги, медичні та соціальні заклади.

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"На початку березня 2021 року надійшла оперативна інформація, що схожа жінка проживає в одному із сіл Кіровоградської області. З метою перевірки вказаної інформації до Кіровоградської області направили працівників поліції, серед яких - син безвісти зниклої. Вже дорослий чоловік впізнав власну матір. З нею все добре", - розповіли у поліції.

Жінка пояснила правоохоронцям, що деякий час вела розгульний спосіб життя і жила в різних регіонах України, а згодом їй стало соромно перед рідними, тому вона вирішила не повідомляти їм про себе.

Зазначається, що останні роки жінка жила під вигаданим ім'ям.

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Автор: Антоніна Доломанжи