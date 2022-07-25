Ще торік було кілька класів у трьох школах області.

Влада Львівської області ухвалила рішення скасувати класи з російською мовою навчання у школах.

Про це повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик.

"Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще торік треті, четверті класи у трьох школах. Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації", - розповів він.

За словами Радика, точні дані будуть відомі до 5 вересня, коли всі суб'єкти подадуть звітність до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Напередодні виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про введення заборони на використання російської мови в закладах загальної середньої освіти.

А в Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою, щоб не розпалювати ворожнечу.

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