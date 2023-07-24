Його поранило в результаті влучання ворожого снаряду по території пожежної частини.

У лікарні помер 22-річний рятувальник Сергій Антоненко, поранений внаслідок обстрілу росіянами міста Білопілля на Сумщині. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, 17 липня у Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Старший лейтенант служби цивільного захисту Антоненко отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

"До останнього за життя Сергія боролися лікарі. Ввечері 23 липня його серце перестало битися", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що своє молоде життя він присвятив порятунку людей. З перших днів війни Сергій ніс службу в Білопіллі на прикордонні Сумщини.

"На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів", - додали у відомстві.

Обстріл росіянами Білопілля 17 липня: що відомо

17 липня російські окупанти обстріляли центр міста Білопілля Сумської області. Зокрема, ворог завдав удару по пожежній частині, внаслідок чого постраждали шестеро співробітників ДСНС. Їх госпіталізували.

Також в результаті атаки загинули двоє жінок.

Білопілля, яке розташоване за 7 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, регулярно зазнає ударів з боку російських окупантів.

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