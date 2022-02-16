Українські військові запевнили, що готові обороняти українців.

Українські військові на Світлодарській дузі в День Єднання підняли державний прапор. Бійці також заспівали гімн.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

О 10:00 звучав гімн, а в штабах урочисто підіймали прапори. За словами бійців, в ніч з 15 на 16 лютого були на сторожі.

"Кожен день ми відчуваємо допомогу українського народу. Кожен день нас підтримують, нас забезпечують, в нас вірять, тому ми не можемо підвести своїх близьких та рідних. Ми до кінця будемо захищати наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Військові сьогодні розгорнули не тільки синьо-жовтий прапор України, а й червоно-чорний бойовий прапор українського війська, щоб показати всім українцям, що вони завжди поруч. У момент, коли почали співати гімн України, по сусідніх позиціях почала працювати артилерія.

День єднання - що відомо

14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив 16 лютого Днем Єднання.

Згідно з указом, в цей день необхідно підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах у всіх населених пунктах, виконати о 10:00 Державний Гімн України, провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання і підтримку України.

16 лютого синьо-жовті прапори на честь Дня єднання підняли по всій країні.

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