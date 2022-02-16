Потяг вирушив сьогодні з Рахова, і подолає найдовший пасажирський залізничний маршрут у нашій країні – 1806 км.

Сьогодні, 16 лютого, о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив "Поїзд єдності".

Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, він провезе державний прапор України через 12 областей нашої держави, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках.

З початкової станції поїзд вирушив під звучання державного гімна України, який зустріне поїзд і на кінцевий станції.

Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

Зокрема, серед них львів'янин Павло Шеремета — засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та Школи управління УКУ, киянин Тарас Тополя — лідер гурту "Антитіла" та молодіжний посол UNICEF в Україні, уродженець Вінничини Павло Зібров — народний артист України, киянин Євген Хмара — композитор та піаніст-віртуоз, дніпрянка Ярослава Магучіх — олімпійська призерка зі стрибків у висоту.

Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче.

"Поїзд єднання" 16 лютого робить зупинки на таких станціях: Кваси (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татарів-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 – 14:43), Івано-Франківськ (15:52 – 16:07), Львів (18:43 – 19:20).

17 лютого "Поїзд єднання" робитиме зупинки на таких станціях: Біла Церква (02:15 – 02:17), Кам’янське (08:31 – 08:33), Дніпро (09:12 – 09:27), Запоріжжя (11:04 – 11:07), Комиш-Зоря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). До Маріуполя він приїде о 17:26.

"Запрошуємо всіх українців долучитися до зустрічі Поїзда єднання в усіх населених пунктах та прийти на залізничні вокзали з прапором України", - повідомляють в Укрзалізниці.

Нагадаємо, Указом президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.

У День єднання на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом. Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою. Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців.

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