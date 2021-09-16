Родичі чоловіка звернулися по допомогу до рятувальників лише 15 вересня.

На Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця с. Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.

Зазначається, що чоловік і раніше мав звичку зникати на день-два, тож родичі не одразу забили на сполох.

На місце події виїхали рятувальники, які разом із двома працівниками поліції та десятьма місцевими мешканцями прочісували лісовий масив поблизу села.

Читайте такожВ Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування десятьох неповнолітніх дівчаток"О 20:00 заблукалого чоловіка знайшли, транспортували до населеного пункту й передали родичам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Карпатах стався вибух, який забрав життя двох туристів. Ще четверо жінок дістали травми.

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Автор: Антоніна Доломанжи