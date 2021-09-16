Усі постраждалі перебувають в лікарні в шоковому стані, в них зафіксували численні травми.

Внаслідок вибуху в Карпатах, що стався вчора пізно ввечері й забрав життя двох людей, постраждали також четверо жінок.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Зараз постраждалі знаходяться в обласній клінічній лікарні у відділенні екстреної медичної допомоги. Їхній стан, за словами медиків, - середньої важкості, жінки досі перебувають у шоковому стані. Вони дістали численні "вибухові" травми - опіки та колото-різані рани рук, ніг, голови і тулуба тощо.

Що саме вибухнуло - досі невідомо. Компанія з Коломийського району зупинилася на відпочинок на полонині, розвела багаття й грілася біля нього п'ять годин. Коли почали збирати нові дрова й хмиз та кидати їх у вогонь - стався вибух.

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Один з туристів розповів рятувальникам про дуже сильну вибухову хвилю - їх порозкидало, дехто з людей втратив свідомість. Коли вони прийшли до тями - побачили травмованих і загиблих товаришів, викликали медиків і рятувальників.

Територіально це сталося на території Закарпатської області, уточнила кореспондент.

Місцеві мешканці кажуть, що раніше на цій полонині знаходили гранати й осколки снарядів часів минулих війн, проте остаточну причину вибуху встановлюватимуть експерти. Вони прибудуть на місце події сьогодні.

Двоє дітей, які були присутні в групі, від вибуху не постраждали, оскільки спали і не знаходилися біля багаття.

Як повідомляв УНІАН, у Карпатах напередодні ввечері стався вибух, який забрав життя двох туристів. Ще четверо людей дістали травми.

Автор: Юрій Годован