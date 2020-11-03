Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який виступає підозрюваним в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації для захоплення державної влади та втручання у діяльність членів ВККС.
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Про це повідомляється на сайті НАБУ. Зазначається, що Вовк систематично ігнорує повістки від правоохоронців.
«У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою Окружного адміністративного суду м. Києва злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації України», - йдеться в повідомленні.
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