Слідчі відкрили справу про погрози або насильство працівнику правоохоронних органів.

Національний корпус вчергове вийшов з протестами під підприємства соратника кума Путіна Тараса Козака у Львові. Між учасниками акції та поліцією відбулися сутички.

Про це повідомляє прес-служба організації та місцева поліція.

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Зазначається, що пікети пройшли на входах до основних офісів та виїзді техніки підприємств «Бетонбуд», «Капітал плаза» та «Трансмонолітавто».

Протестувальники вимагали розширити санкції РНБО на всю родину Козака і зайнятися обставинами його збагачення, а також заборонити діяльність «Опозиційної платформи – За життя».

У поліції кажуть, що негайно виїхали на місце події після отримання повідомлення про проведення акції групою невідомих. Правоохоронці стверджують, що молодики кидалися димовими шашками та пробували підпалити шини.

«Незважаючи на активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок«, оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: УНІАН