Без наявності повістки ТЦК щодо необхідності пройти ВЛК та оновити дані по ВЛК штрафи застосовуватися не можуть.

Проходження військово-лікарняної комісії (ВЛК) є другим кроком після оновлення даних, який можна здійснити після отримання повістки від Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) про необхідність пройти ВЛК. Про це в ефірі Еспресо розповіла народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

За її словами, згідно з законом, протягом 60 днів громадяни, які підпадають під призовний вік від 18 до 60 років, зобов'язані, використовуючи три механізми, оновити свої дані. При цьому в разі неоновлення своїх даних накладається адміністративний штраф.

"Що стосується ВЛК, то це наступний крок щодо оновлення даних, який можна здійснити виключно, якщо було отримано сповіщення або повістка від ТЦК. Тобто без наявності повістки ТЦК щодо необхідності пройти ВЛК та оновити дані по ВЛК штрафи застосовуватися не можуть, тому що ви оновили свої дані, отже, виконали обов'язок, який було закладено у законі", - сказала нардеп. Відео дня

Фріз підкреслила, що у законі не говориться про те, що військовозобов'язані або призовники, окрім оновлення даних у ТЦК, також мають пройти ВЛК самостійно.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні два місяці діє закон про мобілізацію. Президент Володимир Зеленський розкрив, чи є від нього ефект. За словами глави держави, мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків.

Також УНІАН повідомляв, що темпи мобілізації в Україні пожвавились. За даниами Reuters, деякі призовні комісії важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

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