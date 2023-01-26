25 січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії".

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра прокоментувала рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо офіційного визначення дати початку окупації РФ українських територій, зокрема, Донецької та Луганської областей.

25 січня європейський судовий орган виніс рішення у рамках розгляду скарги України та Нідерландів щодо окупації сходу України у 2014 році та виокремив дату 11 травня 2014 року. Як відзначила замміністра юстиції України в інтерв’ю Радіо Свобода, це рішення має сильну політичну вагу, однак наразі немає юридичних інструментів, щоб змусити РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

Наразі Україна шукає шляхи для того, щоб притягти РФ до відповідальності.

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"Україна шукає шляхи монетизації рішень Європейського суду з прав людини і не тільки Європейського суду, а й тих рішень, які отримали приватні інвестори і в інвестиційних арбітражах по Криму", – сказала Мудра.

Вона відзначила, що зі свого боку Мін’юст вже запропонував партнерам створити компенсаційний механізм, який допоможе хоч якось покрити ті збитки, які спричинила РФ постраждалим від війни українським сім'ям.

"Дуже важливо довести вину Росії, адже рано чи пізно Росія захоче повернутися до цивілізованого світу, знову стати частиною фінансової системи, вступати в транзакції з іншими державами, і їй потрібно буде щось робити з тими рішеннями, які будуть винесені проти Росії", - вважає чиновниця.

Вона підсумувала, що врешті-решт в Росії настане момент, коли керівництво Кремля буде змушене виконувати рішення міжнародних інституцій, або ці рішення будуть монетизовані за рахунок російських активів.

Реакція на рішення ЄСПЛ щодо окупації українських територій

Президент України Володимир Зеленський майже одразу відреагував на рішення ЄСПЛ про прийнятність міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії" про порушення Росією прав людини на окупованих нею з 2014 року територіях Донбасу. Він відзначив, завдяки цьому рішенню наближено день, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також відзначив це перша справа щодо окупації Сходу України у 2014 році й назвав рішення ЄСПЛ хорошою новиною на "юридичному фронті проти Росії".

Як прокоментувала уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, тепер суд перейде до розгляду справи по суті.

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