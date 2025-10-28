Він також відповів на запитання щодо підвищення зарплат військовим.

Повісток будуть виписувати більше у подальшому, оскільки у ТЦК розшириться база щодо військовозобов’язаних. Про це сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко в інтерв'ю "Телеграфу".

"Повісток будуть виписувати більше, адже інформація з’явиться у повному обсязі, особливо по реєстрації ПІН. Тому я думаю, що у ТЦК буде повна база", - повідомив Горбенко.

Однак нардеп зауважив, що є проблема інша - знайти цих людей. "Хтось виїхав за кордон, хтось заброньований, або чомусь отримав інвалідність у 25 років. Кожну ситуацію варто розбирати індивідуально", - пояснив він.

Відео дня

Народний обранець вважає, що треба збільшувати чисельність складу ТЦК за рахунок демобілізованих.

"Крім того, [демобілізовані] військові завжди питають: а чому вони не можуть бути поліцейськими? Людина провоювала три роки і хоче залишитись працювати в секторі безпеки і оборони, наприклад в МВС. А ті хлопці [в структурі МВС], які мають бронь, підуть [воювати]. І тут є пропозиції від депутатів і військових, щоб в майбутньому на відповідальні посади призначали учасників бойових дій", - повідомив Горбенко.

Він також відповів на запитання щодо підвищення зарплат військовим. Горбенко нагадав, що в держбюджет на 2026 рік вже проголосований у першому читанні.

"Там якраз була правка, щоб дати завдання уряду щодо збільшення грошового забезпечення сектору безпеки на майбутній рік. Побачимо, чи зможе уряд знайти кошти до другого читання і з яких джерел їх брати… Ми бачимо вже прецедент, коли наші західні партнери давали нам допомогу у сумі 6 мільярдів євро, і ці гроші направлялися на виплату грошового забезпечення до кінця 2025 року. Тобто з 2022 року наші партнери відмовлялися фінансувати армію, а зараз вони почали вже це робити. Тому якщо будуть вдалі перемовини, то джерело буде", - сказав депутат.

Зарплати військовим - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Україна веде перемовини про спрямування допомоги міжнародних партнерів на фінансування Сил оборони, зокрема, задля підвищення заробітних плат військовослужбовців.

У липні Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до європейських лідерів із проханням профінансувати підвищення зарплат військовим, щоб залучити більше добровольців в армію.

Вас також можуть зацікавити новини: