Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти такої законодавчої ініціативи.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити навчання іноземців у вишах російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комітету.

Так, члени комітету схвалили рекомендацію парламенту ухвалити в першому читанні проект закону "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства" (№ 3717).

Документом передбачено зняти обмеження на навчання, зокрема російською мовою у вишах для іноземців.

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«Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проект 3717. Багато говорилося про економіку, інвестиції. Але проект не про це, і навіть не про освіту. Він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту», - написав він у Facebook.

Водночас уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти такої законодавчої ініціативи.

«Категорично проти таких змін! Офіційна позиція доведена всім членам комітету», - написав Кремінь у Facebook написав під відповідним постом народного депутата від «Голосу» Наталії Піпи, яка також висловилась проти ухвалення законопроекту.

Навчання іноземців у вишах російською: що відомо

16 вересня 2020 року Верховна Рада не підтримала законопроект, яким планувалося зняти обмеження на навчання, зокрема російською мовою у вишах для іноземців. За законопроект № 3717 в першому читанні проголосували лише 210 народних депутатів.

Депутати спрямували законопроект на повторне перше читання до профільного комітету.

На сьогодні законом про вищу освіту передбачено, що виш має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або усіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, забезпечивши при цьому можливість вивчення відповідних дисциплін державною мовою.

Відхиленим законопроектом пропонувалось встановити, що для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземних громадян та/або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому заклади вищої освіти мали б забезпечувати вивчення такими особами державної мови.

На засіданні ВР ряд депутатів наголошували, що викладання англійською та українською у вишах призводить до втрати частини іноземних студентів з країн СНД, які хочуть навчатися російською.

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Автор: Надя Пришляк