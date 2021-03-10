Організація проаналізувала дані наявних опитувань у 161 країні в період з 2000 до 2018 року.

Згідно з новим аналізом Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя жінка у всьому світі (близько 736 мільйонів) зазнавала фізичного або сексуального насильства протягом свого життя.

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ВООЗ провела найбільше подібне дослідження, оновивши попередні оцінки, опубліковані у 2013 році.

Організація проаналізувала дані наявних опитувань у 161 країні в період з 2000 до 2018 року.

Новий звіт свідчить про те, що, хоча кількість жінок, які постраждали від насильства, залишається в основному незмінною, це насильство починається в молодому віці.

Кожна четверта жінка у віці від 15 до 24 років вже зазнає насильства з боку інтимного партнера. Кожна третя жінка зазнала сексуального насильства за все своє життя.

Встановлено, що насильство з боку інтимних партнерів є найпоширенішою формою жорстокого поводження у світі. Про нього заявили близько 641 мільйона жінок. 6% жінок у всьому світі заявили, що на них напала стороння людина.

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Автор: Людмила Жерновська