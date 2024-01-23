Він розраховував, що за добу знайде тих, хто допоможе йому з перетином кордону, і зможе зробити це.

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман перед затриманням не ночував удома і перебував у Києві інкогніто. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона нагадала, що на початку січня було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії.

"Звичайно, що усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена з того моменту не ночував вдома. А за три дні після обшуків він ухвалив рішення тікати, щоб уникнути правосуддя", - зазначила Сапьян.

Речниця додала, що за оперативними даними ДБР, 14, 15 та 16 січня Гринкевич інкогніто перебував у Києві.

"І відповідно, десь пересувався, у передмісті був також. І щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити. 16 січня йому вдається виїхати зі столиці до Одеси, де він активно починає шукати людей, які б за окрему плату погодилися нелегально, але провести його через кордон", - розповіла Сапьян.

За її словами, Гринкевич планував зробити це впродовж доби. На той час уже були оголошені підозри усім фігурантам справи, а його батько за іншою підозрою вже перебував у СІЗО.

"І сину була оголошена підозра, просто його не могли знайти, тому що він намагався уникнути правосуддя", - сказала речниця ДБР.

Вона додала, що Гринкевич думав, що за добу він знайде тих, хто допоможе йому з перетином кордону, і зможе зробити це. Але пошук таких людей ускладнився через розголос справи. Тож він змушений був затриматися в Одесі і вже найняв людей з відповідними навичками. Утім, Гринкевича таки було виявлено та затримано.

"Бажаного для фігуранта перетину кордону в Молдову не сталося. А стало відомо, що він збирався спробувати втекти в Молдову. А нібито з Молдови далі вже можна було вирішити, куди пересуватися далі", - уточнила Сапьян.

Справа Гринкевичів - останні новини

29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час намагання підкупити працівника ДБР. Він намагався дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР в обмін на зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Підконтрольні Гринкевичу компанії є одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Бізнесмен виграв 23 тендери на постачання одягу Збройним силам України на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не було виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Збитки можуть перевищувати 1 млрд грн.

11 січня ДБР почало арешти майна і рахунків компаній родини Гринкевичів та підконтрольних бізнесмену компаній. Окрім Ігоря Гринкевича, було затримано ще кількох фігурантів справи.

Вранці 22 січня сина Ігоря Гринкевича Романа затримали в Одесі під час спроби виїхати за кордон. Того ж дня суд обрав запобіжний захід молодшому Гринкевичу: його було взято під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн.

Гринкевича каже, що не мав наміру тікати, а в Одесі перебував у власних справах. Його адвокат зауважив, що Гринкевич сам планував їхати до Києва, але "о 7-й ранку практичного голого дістали його в квартирі".

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