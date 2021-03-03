Зокрема учасники акції виступили проти схвалення профільним комітетом та розгляду парламентом законопроектів №4638 та 4638-2, авторами яких є представники фракції «Слуга народу».

Під комітетами Верховної Ради, що на вулиці Садовій, відбулася акція проти ревізії мовного законодавства «Ні російській весні».

Як передає кореспондент УНІАН, у ній взяли участь кілька десятків громадських активістів.

Вони виступили проти ревізії мовного законодавства, зокрема проти схвалення профільним комітетом та розгляду парламентом законопроектів №4638 та 4638-2, авторами яких є представники фракції «Слуга народу».

Перший з них був зареєстрований у січні і передбачає повне скасування відповідальності за порушення закону про мову у сфері послуг. Другий - зареєстрований у лютому. Його внесли голова гуманітарного комітету Микита Потураєв, голова партії «СН» Олександр Корнієнко та заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Цим законопроектом пропонується відтермінувати відповідальність за порушення мовного законодавства ще на півтора року.

Учасники акції закликали членів комітету не підтримувати ці законопроекти. У разі, якщо вони все ж потраплять на розгляд у сесійну залу, то протестувальники обіцяють масовий спротив, зокрема обіцяють провести велику акцію протесту під будівлею Верховної Ради, як це вже було раніше, коли відповідні законодавчі ініціативи, спрямовані на російський реванш у мовній сфері, намагалися протягнути через парламент.

В рамках протесту відбулась мистецька акція: художниця під час виступу активістів на великому полотнищі намалювала відомий інтернет-мем, на якому огрядний чоловік у метро розсівся на лавці вагону, притиснувши у куточку худеньку дівчину, звертається до неї: «Девочка, подвинься. Ты меня притесняешь».

На футболці у чоловіка написано «язик». Дівчинка символізує українську мову.

Крім того, учасники акції зазначили, що тему утисків російської мови мовним законодавством штучно нагнітають проросійські політики.

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Мовний закон в Україні: що було раніше

В Україні з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою. Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

11 лютого уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти ініціатив окремих народних депутатів, які шляхом внесення змін до "мовного" закону намагаються позбавити державу інструментів покарання за порушення цього закону.

Він нагадав, що відповідно до статті 57 закону, яка вже набула чинності, штраф може бути накладений уповноваженим лише в тому разі, якщо на вимогу усунути порушення отримана відмова, і таке порушення фіксується повторно протягом року.

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Автор: Дмитро Хилюк