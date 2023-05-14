Російське відомство вкотре заявило про нібито знищення складів західної зброї.

Міністерство оборони країни-агресора цинічно прокоментувало чергову атаку по інфраструктурі українського мирного міста. Нічний удар по Тернополю, внаслідок якого постраждали люди і були пошкоджені будинки і склади, російське відомство назвало "ударом по пунктах дислокації" українських військових.

"Збройними Силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння і військової техніки, що надійшли із західних країн. Мети удару досягнуто. Всі призначені об'єкти вражені", - стверджує МО РФ у зведенні.

Удари РФ по Тернополю 13-14 травня - що потрібно знати

Близько 22:35 у суботу, 13 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Тернопіль. Під ранок окупанти завдали повторний удар по області.

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Внаслідок удару було пошкоджено комерційні склади, приватні будинки і торгові об'єкти. Постраждали дві людини.

На згорілих складах зберігалися не тільки товари місцевих підприємців, а й гуманітарна допомога.

Зауважимо, перший удар по місту було завдано за лічені хвилини до виходу тернопільського гурту TVORCHI, що представляв Україну на Євробаченні в Ліверпулі. Музиканти відреагували на удари по рідному місту.

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