За скоєне працівникам ТЦК може загрожувати 5-10 років позбавлення волі.

Чоловіка, якого тиждень силоміць утримували і катували у ТЦК в місті Самбір ЛЬвівської області, перед цим затримали при спробі нелегально перетнути кордон з Польщею.

Про це розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону. "Потерпілий перебуває на обстеженні лікарів. Чоловік родом з Харківщини, призовного віку. Його затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався нелегально перетнути кордон". - повідомила вона і додала, що відповідні служби склали протокол про порушення правил перетинання держкордону.

"Його спіймали, запропонували піти в ТЦК та стати на облік, бо він є військовозобов’язаним. В самому ТЦК йому радили пройти ВЛК і піти служити. Він відмовився. Те, що на відео, є продовження розвитку цих подій. Але це не виправдовує працівників ТЦК, які вчинили фізичне насилля", розповіла деталі Сапьян.

Відео дня

Вона додала, що за скоєне працівникам ТЦК може загрожувати 5-10 років позбавлення волі.

Скандал навколо ТЦК Самбора

19 вересня у соцмережі поширили відео, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий заявляв, що він з Харкова, а в ТЦК його утримують майже тиждень.

Через кілька годин після оприлюднення відео Львівський облвоєнкомат та ДБР повідомили про початок розслідування.

А сьогодні вранці стало відомо, ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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