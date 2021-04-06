У Дніпрі в лікарні померла 28-річна породілля, у якої підтвердили COVID-19.
Читайте такожНа Закарпатті після кесаревого розтину померла 29-річна породілля з-19Про це повідомив гендиректор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Суспільне.
"Важко переносять (коронавірус, - ред.) вагітні жінки, тому що, як правило, майбутня дитина підпирає діафрагму, легені зменшуються, утворюються застійні процеси", - зазначив Риженко.
За його словами, жінки з важкими пневмоніями, які до останнього залишаються вдома, надходять до лікарні Мечникова у вкрай важкому стані. "Врятувати і жінку, і дитину стає дуже важко", підкреслив він.
За його даними, жінка, яка померла, мала 90% ураження легень.
Лікар розповів, що їй зробили кесарів розтин, після чого вона три тижні перебувала в реанімації, на апараті штучної вентиляції легенів.
Крім цього, Риженко повідомив, що в лікарні ім. Мечникова перебувають ще шість породіль. Вони у важкому стані, у них від 60% до 90% ураження легень. Всі діти народилися здорові.
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