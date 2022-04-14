З початку війни в області окупантами були зруйновані 120 шкіл.

В одній за шкіл на окупованій росіянами території Донецької області вчителі відмовилися працювати на вимогу окупантів.

Про це повідомив голова Донецької військової державнї адміністрації Павло Кириленко.

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо": такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок", - йдеться у повідомленні Кириленка.

За його словами, росіяни "фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій та намагаються створити картинку "мирного життя".

З початку війни російські окупанти зруйнували в області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти та науки вирішило переглянути шкільну програму з зарубіжної літератури та скоротити в ній російських письменників. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, експерти дуже глибоко переглянуть твори, які раніше були рекомендовані в межах курсу російської літератури, і дуже критично поставляться до змісту курсу.

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