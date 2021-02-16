Під час перевірок було виявлено 83 заклади, які нелегально надають соціальні послуги.

На Харківщині внаслідок перевірок, розпочатих у зв’язку із загибеллю внаслідок пожежі у приватному пансіонаті для літніх людей 15 осіб, припинили діяльність 36 нелегальних соцзакладів.

Читайте такожУрядова комісія про пожежу в Харкові: ОДА вивчає історію кожного потерпілогоПро це заявив директор Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА Юрій Шпарага, інформує прес-служба відомства.

«Органи національної поліції під час перевірок виявили 83 заклади, які нелегально надають соціальні послуги. З’ясовано, що 68 з них мають реєстрацію у Державній фіскальній службі. Коли запрацювала робоча група, у складі якої - правоохоронці, представники органів місцевого самоврядування, інших структур, 36 з цих установ припинили свою діяльність», - розповів він.

За інформацією Шпараги, вже чотири підприємства зареєструвалися у Державному реєстрі надавачів соціальних послуг, щоб в подальшому працювати дотримуючись всіх норм, встановлених законодавством України.

«Близько 20 приватних підприємців погоджуються привести установи у належний вигляд і працювати на підставі законодавства. Наразі триває підготовка документів для того, щоб бути офіційно зареєстрованими в Державному реєстрі надавачів соціальних послуг», - сказав посадовець.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові

21 січня у Харкові у двоповерховій житловій будівлі, переобладнаній під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

У справі щодо розслідування причин пожежі у будинку для літніх людей затримано чотирьох осіб. Це власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, та адміністратор.

У зв’язку з пожежею в області розпочалася перевірка закладів, які надають соціальні послуги.

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Автор: Світлана Макринська