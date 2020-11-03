Весь цей час дитина перебувала в глибокій комі.

У Хмельницькому померла 4-річна дівчинка з села Ходаківці. Її два тижні тому госпіталізували з численними травмами в реанімацію, після того як її жорстоко побила власна мати.

Читайте такожНа Закарпатті чоловік побивши 12-річну дівчинку за те, що вона в'ється їхала в нього на велосипедіЯк йдеться в сюжеті ТСН, дитина була в глибокій комі. У неї були забої внутрішніх органів і зламана рука. Тоді правоохоронці у побитті дівчинки запідозрили її 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала. Мовляв, у дочки були напади епілепсії, при яких вона так сильно побилася.

Слова матері спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дитини ніколи не було ніяких нападів. Вона кілька років жила в прийомній сім'ї і тільки недавно рідна мати через суд повернула собі її і старшу сестру. Діти були відібрані у жінки через недогляд.

Суд обрав матері запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Після смерті дитини справу кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. У разі доведення провини жінки - її можуть посадити на термін від семи до десяти років.

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Автор: УНІАН