Жителям Маріуполя варто кип’ятити воду, порадив радник мера.

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області вирує гостра кишкова інфекція - офіційно підтверджено 17 випадків захворювання.

Половина захворілих - діти, поділився у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що, за даними окупантів, причиною розповсюдження інфекції є їжа.

Радник очільника міста порадив маріупольцям мити руки, не вживавати протерміновані продукти та кип’ятити воду.

"…Перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина - діти. Окупанти вказують причину розповсюдження - через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідзагрози, самі данні вказують на інше", - поділився радник.

На початку червня Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі розпочалася перша фаза епідемії. На його думку, місту загрожували холера, дизентерія чи інша вірусна інфекція, що вражає шлунковий тракт.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювали воєнні та цивільні об’єкти. Супротивникам вдалося взяти під контроль Маріуполь - місто було майже повністю зруйновано, загинули десятки тисяч осіб.

У місті виникли проблеми з питною водою. Також стало відомо, що місцеві мешканді були змушені облаштовувати житло у вуличних бесідках.

Довідка УНІАН. Кишковими інфекціями називають цілу групу заразних хвороб, які в першу чергу вражають травний тракт. У цій групі всього налічують понад 30 видів хвороб.

Найменш небезпечним є харчове отруєння, а найнебезпечніші - ботулізм, холера, сальмонельоз, черевний тиф, бруцельоз та дизентерія.

При кишкових інфекціях спочатку у людини з'являються симптоми звичайного гострого респіраторного захворювання - млявість, слабкість, зниження апетиту, головний біль та підвищення температури.

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