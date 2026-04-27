Росія ударила по Одесі: розбиті будинки, готель та фунікулер, серед  поранених є діти (фото)

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі, під ударом була портова інфраструктура.

У ніч на 27 квітня російська армія завдала по Одесі масованого удару дронами, що призвело до значних руйнувань у місті та великої кількості поранених цивільних, серед яких є діти.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, станом на ранок, відомо, що у місті постраждало 11 людей. У тому числі йдеться за двох дітей – 10-річну дівчинку та 1-річного малюка.

"Постраждали також 6 чоловіків, віком 27-63 роки та 3 жінки, віком 26-50 років. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу - воєнні злочини", - сказала Верба.

Відео дня

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак підкреслив, що ніч для міста була надзвичайно важкою. "Ворог здійснив масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси", - наголосив посадовець.

За його словами, найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Саме тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони Одеси, де ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків - допомога та консультації щодо компенсацій, зазначив посадовець.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС уточнили, що внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновано квартири та виникла пожежа – постраждали 3 особи. Також зафіксовано руйнування готелю та загоряння автівки поруч, де отримала травми ще одна людина.

За іншою адресою сталося займання вантажних автомобілів.

"Внаслідок ударів спалахнули дачні будівлі, постраждала одна особа. Руйнувань зазнала квартира на 15-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Ще в одному районі пошкоджено веранду приватного будинку – травмовано двох дітей. Окрім цього, виникли пожежі в недіючому магазині та на одеському фунікулері", - розповіли у ДСНС.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкодження зафіксовані у трьох районах міста, пошкоджено, у тому числі, склади, у багатьох будівлях вибито скління. Пошкоджень зазнала також припортова територія, додав Кіпер.

Як повідомляють очевидці, уражено готель, який знаходиться на узбережжі міста, в районі пляжу Ланжерон, багатоповерхівка, що неподалік пляжу "Відрада". Люди пишуть у соцмережах, що у у будівлі житлового комплексу "Кадор" - дірка тощо.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" проінформували, що ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу морського коридору. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які вже ліквідовані.

Також під час руху морським коридором окупанти атакували торговельне судно RAMCO (прапор Науру). Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано силами екіпажу. Попередньо – моряки не постраждали.

Як писав УНІАН, сьогодні вночі Росія атакувала Одесу десятками дронів, сталося влучання у жилові будинки, готель, складскі приміщення, автомобілі. Вночі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що постраждало 13 людей. Йшлося про влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста. Вже вночі було розгорнуто оперативні штаби. У місті палали будівлі, у тому числі йдеться за один з житлових комплексів "Кадор".

