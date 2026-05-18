Росія атакувала китайське судно у Чорному морі, – ВМС

Внаслідок атаки жертв немає, зазначив Плетенчук.

Російські загарбники під час нічної атаки вдарили "Шахедом" по китайському торговому судні в Чорному морі. Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове… Вдарити цілеспрямовано по китайському судну з китайським екіпажем перед поїздкою в Китай. Така вона - московська дипломатія", – написав Плетенчук.

Удари РФ по цивільних суднах

Зазначимо, що РФ не вперше атакує цивільні судна в українських портах чи неподалік від них. Зокрема про такий випадок повідомлялося 26 квітня, коли Росія атакувала Одещину. Тоді однією з цілей атаки став одеський порт, де також було пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт.

Також про атаку на іноземне судно в Одесі повідомлялося і 14 квітня. Зазначалося, що удар БПЛА по цивільному судну LADY MARIS, яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.

Візит Путіна до Китаю

Раніше Кремль заявив, що їхній диктатор Путін відвідає Пекін вже 19-20 травня – відразу після візиту американського президента Дональда Трампа. Офіційно в Москві заявили, що метою поїздки є розвиток двосторонніх відносин, поглиблення "всебічного партнерства" та координацію з ключових міжнародних і регіональних питань.

Журналісти The New York Times відзначали, що Путін не випадково їде до Китаю після візиту Трампа. На думку експертів, яких цитує видання, теперішня ситуація створює додаткові можливості для Росії у її відносинах з Пекіном.

