Нездатні захистити навіть столицю: в ISW оцінили атаку на Москву

У Кремлі спробували тихо "замяти" цю атаку.

Удар України по Москві та Московській області 17 травня показав нездатність Росії ефективно захистити навіть свою столицю. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи наслідки української атаки.

При цьому нездатність російської ППО відбити удари викликала бурю обурення серед російських блогерів і військкорів, які вказували на недоліки російської протиповітряної оборони та закликали Росію завдати ударів у відповідь, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Військові блогери закликали Росію створити багаторівневу та єдину мережу ППО, спрямовану на протидію безпілотникам на великій території навколо Москви, а також систему раннього попередження, зазначивши, що українські сили розширюють масштаби та інтенсивність своїх дальніх ударів. Один із військових блогерів критикував відключення Росією мобільного інтернету як неефективний засіб протидії ударам України.

Кремль відреагував мляво

При цьому аналітики відзначають, що реакція Кремля на удари була стриманою і, ймовірно, спрямована на применшення їхніх наслідків, на відміну від різких коментарів військових блогерів. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала українські удари за їхній вплив на мирне населення, замовчавши про кілька успішних ударів по російських оборонно-промислових підприємствах та об’єктах нафтової інфраструктури. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії, як і раніше, "не можна погрожувати як ядерній державі, і саме її існування не може бути під загрозою".

"Заява Пєскова, мабуть, намагається применшити серйозність ударів, щоб керувати очікуваннями громадськості щодо реакції Кремля", – пишуть аналітики.

При цьому російські державні телеканали, включаючи "Перший канал", "Росія-1" і НТВ, присвятили ударам України по Москві всього близько хвилини, лише коротко торкнувшись питання про наслідки для цивільного населення. Вони повідомили про те, що Росія вже завдала "ударів у відповідь" по Україні, хоча характер цих заявлених дій у відповідь неясний.

Удар по Москві

Раніше УНІАН писав, що вночі 17 травня дрони масово атакували Московську область, ЗМІ повідомляли про удар по науково-виробничому комплексу "Елма" та Зеленограду, де росіяни виробляють мікроелектроніку. За офіційними даними російської влади, в результаті ударів загинули щонайменше три людини, 12 отримали поранення.

Згодом у СБУ розкрили подробиці ударів по Московській області. Зазначалося, що були уражені завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для військово-промислового комплексу Росії, Московський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальна станція "Сонечногорська" та нафтоперекачувальна станція "Володарське". Для удару Сили оборони використовували українські розробки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR".

