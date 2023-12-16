Тепер підривнику загрожуватиме більш тяжка стаття, адже у справі з'явилася перша жертва.

У Закарпатті помер один з постраждалих під час теракту в селищі Керецьки, де один з депутатів підірвав кілька гранат.

"Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані. Мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники", – повідомив у своєму Телеграм закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Смерть одного із постраждалих підтверджують також джерела "Української правди" в правоохоронних органах. Ім’я померлого там не назвали, але також сказали, що у нього була ампутована нога та були інші важкі ушкодження органів.

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Джерело УП зазначає, що із появою першого загиблого слідство буде змушене перекваліфікувати статтю, за якою ведеттся розслідування – на ч. 3 статті 238 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Теракт в Керецьківській сільраді

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 15 грудня, у будівлі Керецьківської сільської ради Хустського району сталися вибухи. Під час засідання один з депутатів пожбурив в колег кілька бойових гранат.

Поранення різного ступеню важкості отримали 26 осіб. За відомостями правоохоронців, шестеро постраждалих знаходилися у тяжкому стані, двоє - у критичному. Підривник теж вижив.

За повідомленнями ЗМІ, депутат Сергій Батрин, що приніс гранати на сесію сільради, тривалий час конфліктував із головою сільради через бюджетні питання.

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