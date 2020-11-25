Через пандемію COVID-19 у Житомирі на новорічні свята встановлять ялинку, однак масових гулянь не буде.
Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповіла начальник управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.
«Цього року ми плануємо встановити лише новорічну ялинку. Прикрасимо її в стилі, який нам диктує наступний рік – рік білого металевого бика. Наразі через COVID-19 не плануємо встановлювати сцену на майдані Корольова та робити концерти. Можливо, буде лише ведучий і святий Миколай для того, аби 19 грудня засвітити ялинку», - розповіла вона.
За її словами, в цей день маленьких житомирян на вулицях міста вітатимуть казкові герої, які з 12:00 до 19:00 їздитимуть в експрес-автівці мікрорайонами міста.
Читайте такожКабмін готується до можливого жорсткого карантину на зимові свята«Попередньо, це будуть сніговик Олаф, святий Миколай і казковий ельф. Цьогоріч не буде резиденції святого Миколая, аби не створювати скупчення дітей. Подарунки роздамо малозабезпеченим дітям, діткам з інвалідністю», – зазначила Колодій.
Окрім того, на католицьке Різдво, 25 грудня, заплановано організувати рух святкового ретро-трамвайчика.
«Він буде рухатись згідно з маршрутом, зробить 2-3 кола. Це буде, як в Діснейленді – без контакту та без зупинок. Святкові герої будуть вітати житомирян з трамвайчика», - поділилась планами чиновниця.
Також в управлінні культури мають намір облаштувати фотозону, але зважатимуть на ситуацію з захворюваністю на COVID-19. До свята Різдва планується розгорнути вертеп.
На сайті Prozorro оголошено тендер на послуги з організації та проведення новорічних та різдвяних свят у Житомирі. Очікувана вартість закупівлі становить 340 тис. грн.
У технічних вимогах зазначається, що в ці послуги входить встановлення живої ялинки на майдані Корольова, реставрація новорічних іграшок, послуги декоратора, прикрашання огорожі ялинки та декорування території біля головної ялинки, тощо.
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