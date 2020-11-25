Влада Житомира через пандемію COVID-19 відмовилася від масових гулянь на новорічні свята.

Через пандемію COVID-19 у Житомирі на новорічні свята встановлять ялинку, однак масових гулянь не буде.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповіла начальник управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.

«Цього року ми плануємо встановити лише новорічну ялинку. Прикрасимо її в стилі, який нам диктує наступний рік – рік білого металевого бика. Наразі через COVID-19 не плануємо встановлювати сцену на майдані Корольова та робити концерти. Можливо, буде лише ведучий і святий Миколай для того, аби 19 грудня засвітити ялинку», - розповіла вона.

За її словами, в цей день маленьких житомирян на вулицях міста вітатимуть казкові герої, які з 12:00 до 19:00 їздитимуть в експрес-автівці мікрорайонами міста.

Читайте такожКабмін готується до можливого жорсткого карантину на зимові свята«Попередньо, це будуть сніговик Олаф, святий Миколай і казковий ельф. Цьогоріч не буде резиденції святого Миколая, аби не створювати скупчення дітей. Подарунки роздамо малозабезпеченим дітям, діткам з інвалідністю», – зазначила Колодій.

Окрім того, на католицьке Різдво, 25 грудня, заплановано організувати рух святкового ретро-трамвайчика.

«Він буде рухатись згідно з маршрутом, зробить 2-3 кола. Це буде, як в Діснейленді – без контакту та без зупинок. Святкові герої будуть вітати житомирян з трамвайчика», - поділилась планами чиновниця.

Також в управлінні культури мають намір облаштувати фотозону, але зважатимуть на ситуацію з захворюваністю на COVID-19. До свята Різдва планується розгорнути вертеп.

На сайті Prozorro оголошено тендер на послуги з організації та проведення новорічних та різдвяних свят у Житомирі. Очікувана вартість закупівлі становить 340 тис. грн.

У технічних вимогах зазначається, що в ці послуги входить встановлення живої ялинки на майдані Корольова, реставрація новорічних іграшок, послуги декоратора, прикрашання огорожі ялинки та декорування території біля головної ялинки, тощо.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан