Деяким категоріям вступників держава забезпечить адресну підтримку.

Кабінет міністрів України затвердив політику "зимового вступу" до університетів. Йдеться про експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Згідно з повідомленням, українські заклади вищої освіти відкриватимуть набір на навчання з підготовкою до НМТ. Триватиме воно від 3 до 6 місяців.

Зазначається, що обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна обрати (іноземна мова, природничі дисципліни або література). На кожен буде виділено 90 аудиторних годин. Навчання можливе як в денному (аудиторному), так і в дистанційному форматі.

Відео дня

Пільги для вступу на нульовий курс

Для деяких категорій вступників буде забезпечена адресна підтримка. Йдеться про жителів тимчасово окупованих територій, ветеранів та військовослужбовців.

"Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно", – пояснюють у Міносвіти.

Університет радять обрати уже зараз. Зазначається, що фактично підготовче відділення виконуватиме роль "нульового курсу", оскільки якщо вступник продовжуватиме навчання саме в цьому закладі, до може отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс (залежно від спеціальності).

"Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ та безперервно увійти у студентське життя. Міністерство освіти і науки України рекомендує вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій", – сказано в заяві.

Освіта в Україні: останні новини

Нещодавно голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів, що в Україні планують перевірити десятки закладів освіти через наплив студентів віком понад 25 років. Перевірити хочуть близько 50 університетів та коледжів. Раніше після таких перевірок було відраховано приблизно 50 тисяч студентів.

Також очікується суттєве підвищення стипендій. За даними Мінфіну, з 1 вересня мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень (зараз – 2 тисячі). Для студентів коледжів мінімальна академічна стипендія зросте з 1 510 грн до 3 020 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: