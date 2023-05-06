Пілоти доставляли бійцям ліки, продукти, воду, забирали тіла і поранених. Під час спецоперацій, за словами Зеленського, загинуло багато українських пілотів.

В рамках обміну полоненими 6 травня 2023 року визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі".

Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації, уточнив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Крім того, з неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 року). "Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників", - пояснюють фахівці.

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Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.

Зазначається, що чимало зі звільнених 6 травня 2023 року військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям.

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною захисників судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення.

Вдома їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

Обмін полоненими 6 травня 2023 - деталі

У суботу, 6 травня, Україна повернула з полону ще наших 45 захисників. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці. Уточнюється, що йдеться про 35 рядових, сержантів і 10 офіцерів.

Вертолітні місії ГУР в оточений ворогом Маріуполь - головне

20 травня в інтерв'ю українським ЗМІ Зеленський вперше розповів про допомогу захисникам Маріуполя. Пілоти доставляли бійцям ліки, продукти, воду, забирали тіла і поранених. Під час спецоперацій, за його словами, загинуло багато українських пілотів.

Екіпажі українських вертольотів Мі-8, здійснюючи польоти по два і один раз по чотири, долали щільну оборону російської ППО і ворожу авіацію, зосереджену в Маріуполі і його околицях. З 16 задіяних вертольотів два були знищені, зауважував, своєю чергою, глава ГУР Кирило Буданов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що ЗСУ неодноразово доставляли в Маріуполь боєприпаси, зв'язок і медикаменти. Але ці поставки, за його словами, "були можливі до поширення інформації про допомогу. В результаті противник вжив заходів щодо посилення системи ППО, що ускладнило нам проведення таких дій і призвело до втрат особового складу і вертольотів, які евакуювали поранених".

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