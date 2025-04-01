Зміни стосуються чоловіків віком 18-60 років, які за кордоном будуть робити собі звичайний чи закордонний паспорт.

Процедуру оформлення паспортних документів для українців за кордоном спрощено.

Як зазначив у Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

"Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон", - повідомив міністр.

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Натомість працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. "Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі", - пояснив Клименко.

Він також підкреслив, що це відбуватиметься без проходження медкомісії. "Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ", - написав урядовець.

Робота ТЦК в Україні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Никорак, яка є членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зауважила, що українці стали менше довіряти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

Так, парламентар не виключає, що уряду доведеться внести зміни в роботу ТЦК, щоб підвищити рівень довіри громадян до цієї структури.

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