Нед Прайс зазначив, що в США стурбовані можливим проведенням "референдуму" на Донбасі

Російська Федерація може спробувати повністю анексувати Донецьку та Луганську область Україна. Окупанти можуть провести фейковий референдум, щоб "легітимізувати" захоплення територій.

Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс

У Держдепі нагадали, що Москва раніше вже використовувала такий сценарій, зокрема в тимчасово окупованому Криму і в окупованих районах Донбасу. За словами Прайса, в США стурбовані можливим повтором такого сценарію.

"Влада Росії, намагаючись надати своїй окупації наліт легітимності, проводила фіктивні вибори. І ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на сході України", – заявив спікер Держдепу.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 8 травня російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

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