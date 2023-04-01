Завдяки цьому росіяни позбудуться тих, хто може свідчити в судах про їхні злочини.

Окупанти планують ліквідувати місцевих колаборантів під час відступу з міста Василівка Запорізької області.

Про це в Telegram повідомив партизанський рух українців і кримських татар "Атеш", посилаючись на інформацію від військовослужбовця 429-го мотострілецького полку ворожої армії. "При можливому відступі з Василівки Запорізької області буде зачистка місцевих колаборантів з числа адміністрації міста та особового складу місцевого РВВС", - сказано в повідомленні.

Активісти додали, що таким чином окупанти досягнуть кількох цілей: зачистять людей, які багато знають і можуть свідчити в судах; дискредитують Україну, звинувативши її в цьому злочині.

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Ліквідація організатора тортур у Херсонській області Москаленка - що відомо

18 березня стало відомо про загибель місцевого колаборанта, власника Новокаховської охоронної фірми Сергія Москаленка.

Його автомобіль був підірваний 17 березня ввечері після того, як він від'їхав від будівлі селищної ради Ювілейного Херсонського району.

Москаленко був організатором тортур у Херсонській області.

Війна новини - ситуація на окупованих територіях

Росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти - на тюремні камери. Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, російські війська не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій.

Крім того, загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Щоб змусити українців брати російський паспорт, людям погрожують фізичною розправою і катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів. Росіяни неодноразово проводили показові покарання, чоловікам одягали мішок і кидали в окопи.

За даними ЗМІ, Російська Федерації незаконно переписала на себе не менше 1150 компаній, які раніше перебували в українській юрисдикції.

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