На своїх пропагандистських ресурсах загарбники обіцяють також розробити систему субсидій для фермерів.

Окупанти заявляють про намір запровадити у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"На своїх пропагандистських ресурсах загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначили в ОВА, загарбники повідомляють, що Запорізька та Херсонська області перейдуть на російські автомобільні номери.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують вживати заходів для збереження контролю над територією Херсонської області.

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