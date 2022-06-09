Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію, повинні організованими автобусами їхати в фільтраційні табори до сіл Нікольське або Безіменне.

Російські окупанти зупинили практику проходження фільтрації в Маріуполі.

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти зупинили практику проходження фільтрації всередині Маріуполя. Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію, мають організованими автобусами їхати в фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безіменне, і там в пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризиком бути депортованим до Росії", - зазначив він.

Андрющенко також розповів, що самостійно можна пройти фільтрацію, виїхавши автівкою до м. Докучаєвськ Донецької області, але отримання перепустки на переміщення в окупаційній комендатурі Маріуполя займає від тижня.

Нагадаємо, у Маріуполі під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше - під руїнами "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один з двох полігонів для сміття.

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