Може не вижити: що відомо про стан зіркового оленя Бориса, якого збила автівка

Фахівці не дають гарантій, що тварина, яка перебуває у тяжкому стані, зможе пережити дорогу до місця лікування – Львова чи Києва.

Зірка соцмереж олень Борис з Рівненщини перебуває у тяжкому стані через отримані травми внаслідок ДТП, його небезпечно транспортувати на лікування. Про це в ефірі Київ24 розповів майстер лісу Річицького лісництва, господар тварини Руслан Христюк.

"Олень Борис – в тяжкому стані, його транспортувати не можна. Сьогодні його стан погіршився", - стверджує він.

За його словами, ні львівські, ні київські ветеринари не змогли гарантувати, що в такому складному стані він доїде до місця призначення, тобто на лікування.

Христюк зазначив, що вчора, 24 березня, консиліум ветеринарів тривав до глибокої ночі. Спеціалісти, які приїжджали до оленя, зробили рентген ноги, але невідомо, чи є травма черевної порожнини, бо обстежити це не вдалося.

"Тварина отримала сильний удар. Вони тільки виявили, що нога переламана", - сказав майстер лісу.

При цьому він додав, що львівські ветеринари запропонували зробити операцію на нозі.

"Вже домовились, але ні я, ні вони не можуть дати гарантій, що він доїде до місця призначення", - сказав Христюк, уточнивши, що відстань до Львова та Києва з їхнього населеного пункту становить до 400 км.

Христюк розповів, що купив оленя на Волині і у червні Борису має виповнитись вже 8 років. За його словами, тварина жила в основному в нього на подвір'ї, а зимою, коли починався гон, йшла до лісу, а потім знову поверталася. Чоловік додає, що це унікальний олень, між ними дуже міцний зв'язок.

ДТП за участі оленя Бориса

Увечері 23 березня автомобіль збив відомого на всю Україну оленя Бориса з селища Зарічне Рівненської області. Тварина після ДТП перебуває у тяжкому стані: у неї розбита голова та перебита задня лапа.

Відомо, що автівка рухалась на великій швидкості. Водійка після аварії втекла, але поліція її знайшла. Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду, водійка легковика була тверезою. Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали.

Чому олень Борис став зіркою соцмереж

Тварина є своєрідним талісманом для жителів Зарічного. Олень протягом багатьох років гуляв вулицями селища та контактував з людьми, які його частували смаколиками. Тварина дуже контактна, вона могла заходити на подвір’я жителів та навіть до домівок. Фото та відео з оленем часто з’являлися у соцмережах. Таким чином тварина стала відомою в Україні. У оленя також є власний канал у TikTok.

Вас також можуть зацікавити новини: