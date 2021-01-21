Раніше проти цього виступала місцева влада та мешканці села.

В Одеській області сьогодні демонтували пам'ятник Володимиру Леніну, який досі стояв.

Про це повідомляється на сторінці проекту "Декомунізація. Україна" у Facebook.

Демонтований "Ілліч" стояв у селі Калчева Болградського району на півдні Одещини. Втім, це не останній "недекомунізований" пам'ятник в регіоні.

"Ще один лишився у Старих Троянах Ізмаїльського району", - зазначається у повідомленні.

У коментарях до публікації уточнюється, що раніше проти демонтажу активно виступали місцеві мешканці.

Декомунізація на Одещині: що відбувається

Наприкінці минулого року активісти виявили ще два пам'ятники Леніну, які досі не демонтували.

До цього стало відомо, що в селі Калчева Болградського району місцева влада відмовляється демонтувати останній в регіоні пам'ятник Леніну.

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Автор: Юрій Годован